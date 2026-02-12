Kein Adalbero-Kinderfasching

Wer heute am Sternplatz vorbeigelaufen ist, weiß: Das Unvermeidliche ist passiert, der Fasching ist ab jetzt wieder in der Stadt. Nicht ich, aber genug andere Leute freuen sich auf die kommenden sogenannten närrischen Tage. Und wohl auch die Nächte. Manche vor allem auf die Nächte.

Und ich weiß, freuen sich hier in der Sanderau auch viele kleine Leute, sogenannte Kinder, besonders auf den Samstag. Denn da wäre wie immer der Adalbero-Kinderfasching in der Stadtmensa. Ja, wäre, denn leider wurde der Kinderfasching „aus organisatorischen Gründen“ abgesagt. In der Mail heißt es: „Wir danken allen kleinen und großen Faschingsfans für ihre Treue in den vergangenen Jahren und arbeiten daran, den Adalbero-Kinderfasching in Zukunft wieder anbieten zu können.“ Ich drücke die Daumen!