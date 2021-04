🎧 WüPod130 Kalenderkram 13/2021 Streamingkonzerte, Asterix, Ausstellungen und Grombühl

Traditionell ist in der Kar- und Osterwoche in W├╝rzburg wenig los. Das ist in Corona-Zeiten auch nicht mehr geworden. Aber ein paar Tipps f├╝r Kultur und B├╝rgerbeteiligung hab ich f├╝r den Podcast doch gefunden.

Wenn dir der Podcast gef├Ąllt:

Dauer der Episode: 0:22:56

Shownotes