Das Würzblog macht Online-Radio. Im Beta-Test von laut.fm läuft Radio Würzblog, das vor allem Musik von Würzburgern sendet — bzw. Stücke von Musikern, die schon in Würzburg gespielt haben.

Aktuelles gibt es auch immer beim Radio Würzblog-Twitter-Account oder auf der Facebook-Fanseite von Radio Würzblog.

Programm (Änderungen ständig möglich):

0 Uhr – 2 Uhr Art- und Progressive Rock

10 Uhr- 13 Uhr Ralf und die Unterfranken — Musik aus Unterfranken

15 Uhr – 17 Uhr Musikalischer Rückblick auf die letzten Jahre Umsonst & Draußen

Am Dienstag von 17 Uhr – 19 Uhr Jazz aus Würzburg

19 Uhr – 21 Uhr “Würzburger” — Musik von Würzburger Musikern / Dienstags Jazz aus Würzburg

21 Uhr – 0 Uhr “Zukunft” — Wer spielt in den nächsten Monaten live in Würzburg? Ein musikalischer Ausblick

In der restlichen Zeit wird Musik von Künstlern gespielt, die schon mal in Würzburg aufgetreten sind.

Hinweis für Musiker, die gerne ihre Lieder im Radio Würzburg hören würden:

Bei laut.fm dürfen nur Songs gespielt werden, die

GEMA-frei sind oder

ich als in irgendeiner Form legal besitze

Wenn ich also eure Lieder spielen soll, dann müsst ihr mir schon eure CD schenken oder — wenn ihr GEMA-frei seid, eure MP3-Dateien schickt (zum Beispiel über die Soundcloud-Dropbox). Es sei denn, ich habe sie schon gekauft, was hin und wieder sogar passieren kann. 😉 Wenn ihr Fragen habt, meldet euch am Besten per E-Mail bei mir.

widget

Für laut.fm-DJs

Falls ihr eure aktuellen Titel twittern wollt, dann könnt ihr das mit lautfm2twitter machen. Benötigt PHP5, ist dafür aber OAuth-fähig und kann Twitter-API 1.1.

(Aktualisiert: 4.12.2013)

Download: lautfm2twitter.zip